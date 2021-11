Verbandsbürgermeisterin Seebach zieht sich zurück

Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Silvia Seebach (CDU), hat angekündigt, sich im kommenden Jahr aus ihrem Amt zurückzuziehen.

Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, Silvia Seebach (CDU), hat angekündigt, sich im kommenden Jahr aus ihrem Amt zurückzuziehen. Die Verbandsbürgermeisterin steht derzeit wegen einer Anlage der Verwaltung bei der insolventen Greensill-Bank in der Kritik. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land könnte dabei etwa zwei Millionen Euro verloren haben. Das sei allerdings nicht der Grund für ihre Entscheidung gewesen, teilt Seebach mit. Sie will nach eigenen Angaben aus privaten Gründen in den Vorruhestand gehen. Die Verbandsbürgermeisterin strebe außerdem einen Generationenwechsel in der Verwaltung an.