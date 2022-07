Ein verwirrter Mann in einem Geschäft in Kaiserslautern hat die Polizei beschäftigt. Der Mann war nach Angaben der Beamten nur mit einem Teppich und Schuhen bekleidet in das Geschäft gekommen. Dort entkleidete er sich vollständig und zerriss eine kurze Hose, um sich diese anzuziehen. Die Polizei übergab den Mann an die Ordnungsbehörde, die ihn in eine psychiatrische Klinik brachte. Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss er trotzdem rechnen.