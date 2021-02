Die Stadt Kaiserslautern liegt in den letzten Vorbereitungen für die Landtagswahl am 14. März. Oberbürgermeister Klaus Weichel von der SPD sieht die Vorbereitungen gelassen. Er ist gleichzeitig Wahlleiter in Kaiserslautern: Die Stadt habe sich auf eine höhere Zahl von Briefwahl-Unterlagen eingestellt, so Weichel. Außerdem sei das Personal im Umgang mit Maskenverweigerern geschult worden. Ausnahmen würden zunächst nur mit einem ärztlichen Attest zugelassen.