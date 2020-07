per Mail teilen

Der Großteil der Verwaltungen in der Westpfalz hat positive Erfahrungen mit dem coronabedingten Homeoffice gemacht. Viele Verwaltungen wollen deshalb prüfen, in welchem Umfang sie ihren Mitarbeitern auch nach Corona die Arbeit von Zuhause aus ermöglichen können. Nach Angaben der Rathäuser und Kreisverwaltungen arbeiten derzeit gut 20 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Dadurch sei es beispielsweise bei der Kreisverwaltung im Donnersbergkreis gelungen, Zweier-Büros zum Schutz vor Corona nur mit einer Person zu besetzen. Viele Mitarbeiter würden sich auch künftig eine Mischung aus Homeoffice und Arbeit im Büro wünschen – das wolle man prüfen, heißt es beispielsweise vom Donnersbergkreis und den Kreisen Kaiserslautern und Südwestpfalz. An vielen Stellen mit Kundenkontakt sei die Arbeit von Zuhause allerdings nicht machbar.