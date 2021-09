Versuchter Mord unter Arbeitskollegen der Stadtbildpflege

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat nach einer Messerattacke unter Arbeitskollegen beantragt, dass der mutmaßliche Täter dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Dem Mann wird versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Ermittlungen haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergeben, dass der Mitarbeiter der Stadtbildpflege Kaiserslautern Ende April zusammen mit zwei Kollegen in einem Dienstfahrzeug unterwegs war. Der 35-Jährige habe auf der Rückbank gesessen und völlig unvermittelt mit einem Küchenmesser von hinten auf den Hals und den Rücken des Fahrers eingestochen. Der Beifahrer habe den Angreifer aus dem Auto gezerrt – er konnte wenig später festgenommen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft leidet der 35-Jährige unter einer psychischen Erkrankung. Derzeit ist er in einer Psychiatrie untergebracht – ob er dort dauerhaft bleibt, müsse nun das Landgericht entscheiden.