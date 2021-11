Geldautomaten-Sprengung an Globusmarkt in Homburg-Einöd gescheitert

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, zwei Geldautomaten am Globusmarkt in Homburg-Einöd zu sprengen. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, scheiterten die Täter.

Als der Sicherheitsdienst des Marktes die Polizei gerufen habe, seien die Täter geflüchtet. Allerdings – so berichtet der SR unter Berufung auf die Polizei Homburg - beschädigten die Unbekannten die Automaten und ließen Sprengstoff zurück. Sprengstoff wird entschärft Derzeit seien Experten der Polizei vor Ort, um den Sprengstoff zu entschärfen. Ein Geldautomat habe kontrolliert gesprengt werden können, am zweiten werde derzeit noch gearbeitet. Der Markt war am Vormittag geschlossen, ist aber mittlerweile wieder geöffnet.