Verstoß gegen Maskenpflicht im Bus und Scheibe eingeschlagen

Zwei Fahrgäste eines Linienbusses haben nach Polizeiangaben gleich mehrere Straftaten begangen. Ein Sprecher teilte mit, die beiden Männer seien in Meisenheim in den Bus gestiegen und hätten während der Fahrt den Mund-Nasen-Schutz ausgezogen. Als der Busfahrer sie gebeten habe, die Masken wieder aufzuziehen, hätten sie den Mann bedroht. Als sie in Odenbach aus dem Bus gestiegen seien, hätte einer der Männer die Scheibe am vorderen Einstieg eingeschlagen. Beide seien zunächst geflohen, seien aber später geschnappt worden. Gegen die Männer seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.