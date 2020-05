Das Dahner Felsenland ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am Wochenende haben es aber einige Camper übertrieben - sie stellten ihre Wohnmobile einfach in den Pfälzerwald, was sie nicht dürfen.

Die Polizei hatte am Wochenende mit den Wildcampern alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance 28 Verstöße hat die Polizei in Dahn seit Freitag registriert. Es ging in allen Fällen um Wohnmobile, die nicht auf den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt wurden, sondern mitten im Pfälzerwald. Dabei gibt es allein in Dahn drei Campingplätze. Das Problem: Dort können wegen der Corona-Vorschriften zum Beispiel nur Wohnmobile stehen, die auch eine Toilette an Bord haben. Möglicherweise haben diese strengen Corona-Regeln dazu geführt, dass die Camper sich einfach in den Wald stellten. Verstoß gegen Landesverordnung So romantisch wie das vielleicht klingen mag: Wildcampen ist verboten und stellt einen Verstoß gegen die Landesverordnung "Naturpark Pfälzerwald" dar. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und Bußgeldern von bis zu 512 Euro rechnen. Touristen von außerhalb Die Wildcamper waren nach Angaben der Polizei meist Touristen von außerhalb - zum Beispiel aus Bayern oder Norddeutschland. Ein Fall war zum Beispiel auf dem Braunsberg bei Fischbach. Dort standen Camper aus Baden-Württemberg auf der abgelegenen, ehemaligen Raketenabschussbasis. Das Forstamt hat dann die Polizei verständigt. Probleme am Pfingstwochenende möglich Streng genommen sind beim Wildcampen die Kreisverwaltung Südwestpfalz und das Ordnungsamt zuständig. Die Polizei unterstützt im Prinzip nur. Möglicherweise wird es in dieser Woche deshalb noch Gespräche zwischen den Behörden geben. Denn am kommenden Pfingstwochenende ist damit zu rechnen, dass es wieder solche Fälle im Pfälzerwald geben wird.