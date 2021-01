Der verschwundene Seeadler aus dem Wildpark Potzberg ist in der Nacht wieder im Kreis Kusel angekommen. Er ist aus dem polnischen Stettin zurückgebracht worden.

Dem Seeadler geht es nach Angaben des Wildpark-Betreibers Harald Schauß den Umständen entsprechend gut. Allerdings sei das Tier erschöpft von der Fahrt und sein Gefieder sei in keinem guten Zustand. „Sie lebt, das ist das allerwichtigste“, sagte Schauß. In der Tierauffangstation in Polen ist der Adler offenbar bei wenig Tageslicht in einer Scheune gehalten worden, daher sei das Tier ein wenig verstört. Aber, so erzählt Harald Schauß, als die Adlerdame ihn heute Nacht gesehen hat, sei sie ihm direkt in die Arme gelaufen.

Adler hatte sich wohl verflogen

Ein halbes Jahr lang war der Adler verschwunden. Harald Schauß glaubt, dass sich das Tier verflogen hat. Die Zeit in der Auffangstation in Stettin hat etwas mit dem Adler gemacht, ist sich Schauß sicher.

14 Stunden Fahrt von Stettin in den Kreis Kusel

Mehr als 14 Stunden hat die Reise von Stettin in Westpolen bis auf den Potzberg im Kreis Kusel gedauert. Jetzt muss der Adler zunächst einmal für vierzehn Tage in Quarantäne. Die kann er aber, so Harald Schauß, zu Hause im Wildpark Potzberg verbringen. Das Tier soll heute noch von einem Tierarzt untersucht und gechipt werden.

Polizei ermittelt wegen Unterschlagung

Der Seeadler war im vergangenen Juli ausgebüxt und in einer Tierauffangstation in Polen gelandet. Diese hatte sich zunächst geweigert, den Vogel zurückzugeben. Offenbar hatten die Betreiber der polnischen Auffangstation sogar die Beringung und Bänder an dem Vogel entfernt, die Hinweise auf den Besitzer geben. Der Betreiber des Wildparks Potzberg hatte daraufhin Anzeige erstattet - wegen Unterschlagung eines Fundtieres. Die Ermittlungen dauern derweil noch an.

Einigung um Kosten für Unterbringung des Adlers in Polen

In der Zwischenzeit hat Harald Schauß mit der Hilfe von Dolmetschern mit seinem Kollegen in Stettin telefoniert, und am Ende sind sie offenbar versöhnlich auseinander gegangen. Auf jeden Fall verzichtet die polnische Tierauffangstation komplett auf die Unterbringungskosten für den Adler. Im Gegenzug will Schauß ein paar Euro spenden.

Viele Spenden für den Wildpark Potzberg

Für den Transport muss der Wildpark allerdings etwa 1.000 Euro bezahlen. Das sei aber kein Problem, sagt Harald Schauß, weil der Wildpark in den vergangenen Tagen etwa 10.000 Euro Spenden bekommen habe. Geld, das der Wildpark Potzberg gut gebrauchen kann, weil er seit November wegen Corona geschlossen bleiben muss.