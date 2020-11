Die Verpachtung des Gemeindewalds in Breitenbach im Kreis Kusel verzögert sich möglicherweise. Der Ortsbürgermeister sagte dem SWR, er wolle erst das Ergebnis eines Bürgerbegehrens abwarten. Bereits im September habe der Gemeinderat zugestimmt, den Gemeindewald ab Januar von einer Privatfirma bewirtschaften zu lassen, der Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben. Nun regt sich Widerstand. Eine Bürgerinitiative reichte am Donnerstag den Antrag für ein Bürgerbegehren ein, in dem die Bürger sich für oder gegen die Verpachtung aussprechen können. Laut Bürgermeister muss der Rat in seiner nächsten Sitzung den Antrag annehmen oder ablehnen. Er will in den kommenden Wochen die Bürger besser über die Privatfirma informieren. Wegen Corona sei das bisher nicht möglich gewesen, das habe zu Missverständnissen und Ängsten geführt.