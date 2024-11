Veronika Pommer von der IHK zu den Umfrageergebnissen

Wie wohl fühlen sich Unternehmen in der Westpfalz? Das wollte die IHK bei einer Umfrage wissen. Zum ersten Mal wurden dafür nicht die Städte sondern die Landkreise befragt. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen würden ihren Standort wieder so wählen. Veronika Pommer von der IHK sagt, was die Unternehmen an der Westpfalz gut finden und wo sie Verbesserungsbedarf sehen.