Die Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken beklagt seit der coronabedingten Maskenpflicht einen höheren Krankenstand bei Schülern. Vergangene Woche wurden laut Schulleitung mehr als 130 Kinder von ihren Eltern krankgemeldet. Warum so viele Schülerinnen und Schüler abgemeldet wurden, kann die Mannlich-Realschule nicht abschließend sagen. Schulleiter Markus Meier möchte aber nicht ausschließen, dass der aktuell hohe Krankenstand auf die Maskenpflicht zurückzuführen ist. Viele Kinder würden nämlich das Tragen der Masken beklagen. Auffällig sei auch, dass vergangene Woche mehr als 30 Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern abgeholt worden seien. Die Kinder hätten über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt. Kinder- und Lugenfachärzte der Uniklinik Homburg sehen im Tragen von Masken im Unterricht kein grundsätzliches Problem. Wichtig sei allerdings, dass die Maske richtig sitzt und die Kinder sie in Pausen auch absetzen können.