Der 59-Jährige, der seit Sonntag in Kaiserslautern vermisst wurde, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Zeugen hatten ihn in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet von Kaiserslautern erkannt und die Polizei verständigt. Nach Auskunft der Polizei geht es dem Mann gut - er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige lebt in Kaiserslautern und hatte sich zuletzt freiwillig in der Pfalzklinik aufgehalten.