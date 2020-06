Bei den Toten in einem Auto in der Weser in Bremerhaven handelt es sich nach Polizeieinschätzung um die 46-jährige Vermisste aus Kaiserslautern und deren Tochter. In dem Wagen seien Ausweisdokumente gefunden worden.

Die Papiere gehörten der Frau, teilten die Beamten am Freitag mit. Die definitive gerichtsmedizinische Bestätigung stehe noch aus. Unklar sei auch, wie die Mutter und ihre zehnjährige Tochter gestorben seien. Die Toten sollen in den nächsten Tagen obduziert werden. Mutter und Tochter seit 8. Juni vermisst Die Frau aus Kaiserslautern und ihre Tochter galten seit dem 8. Juni als vermisst. Es hatte Hinweise gegeben, dass sich die beiden in Bremerhaven aufgehalten haben könnten. Dort suchte die Polizei nach den Vermissten und entdeckte dabei ein Auto in der Weser. Dauer 0:49 min OT Polizei Westpfalz zu toter Mutter mit Kind - APP Bei den Toten in einem Auto in der Weser in Bremerhaven handelt es sich nach Polizeieinschätzung um die 46-jährige Vermisste aus Kaiserslautern und deren Tochter. In dem Wagen seien Ausweisdokumente gefunden worden. Mit Hilfe eines Spezialboots der Hafengesellschaft BremenPorts sei der Wagen in der Weser geortet worden, teilte die Polizei mit. Am Donnerstagabend wurde das Auto schließlich aus dem Wasser an der Seebäderkaje geborgen. Mutter und Tochter waren in einem grauen Renault Laguna unterwegs. Tochter lebte beim Vater in Gammertingen Das Mädchen lebte seit der Trennung der Eltern beim Vater in Gammertingen (Kreis Sigmaringen). Mit seiner Erlaubnis war die Mutter mit dem Mädchen über Pfingsten in den Urlaub gefahren, hatte es danach aber nicht mehr zum Vater zurückgebracht.