Die vermisste 20-jährige Frau aus Wiesloch in Baden-Württemberg, nach der die Polizei auch in der Region Kaiserslautern gesucht hatte, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin die junge Frau heute am Hauptbahnhof in Mannheim erkannt und die Bundespolizei informiert. Sie sei inzwischen wieder wohlbehalten zurück in Wiesloch. Wo sich die 20-Jährige seit Sonntagnachmittag aufgehalten hatte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch, erste Erkenntnisse führten aber in den Raum Koblenz.