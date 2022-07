Vermehrte Polizeikontrollen - wegen Abschlussprüfungen

In der Westpfalz müssen Autofahrer in den kommenden beiden Wochen mit vermehrten Verkehrskontrollen rechnen. Angehende Polizisten legen nach Angaben des Kaiserslauterer Präsidiums ihre praktischen Abschlussprüfungen auf dem Gebiet ab. Für die insgesamt 41 Polizeianwärter gehe es darum, das Gelernte unter realen Alltagsbedingungen unter Beweis zu stellen. Die Polizei Kaiserslautern verweist darauf, dass an den Kontrollstellen neben den Prüflingen auch ihre jeweiligen Praxis-Anleiter sowie Prüfer vor Ort sind. Das könne auf den ersten Blick den Eindruck vermitteln, es handele sich um einen Großeinsatz. Stattfinden sollen die Verkehrskontrollen an verschiedenen Orten in der Westpfalz.