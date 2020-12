per Mail teilen

Die Polizei und die meisten Ordnungsämter in der Westpfalz werden zum Jahreswechsel verstärkt kontrollieren. Ein besonderes Augenmerk gilt der Ausgangsbeschränkung in Pirmasens.

Grund für die verstärkten Kontrollen ist das allgemeine Verbot, an Silvester und Neujahr Feuerwerkskörper auf öffentlichen Straßen und Plätzen abzubrennen. Vor allem in Pirmasens sind nach Angaben der Stadt Ordnungsamt und Polizei mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Dort gilt zwischen 01:00 und 05:00 Uhr ohnehin eine Ausgangsbeschränkung. Schon allein deshalb werde in der Stadt verstärkt kontrolliert.

Hohe Bußgelder bei Verstößen gegen Feuerwerks-Verbot

Ein Sprecher der Verbandsgemeinde Landstuhl sagte, man habe von den Ortsbürgermeistern Informationen über alle zentralen Plätze bekommen. Diese werde das Ordnungsamt in der Silvesternacht kontrollieren. Die Verbandsgemeinden Rodalben und Lauterecken-Wolfstein dagegen teilten mit, nicht verstärkt kontrollieren zu wollen, sondern auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger zu setzen. Wer gegen das Feuerwerks-Verbot verstößt, dem drohen Bußgelder zwischen 100 und 25.000 Euro.