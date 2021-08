Der Landkreis Kaiserslautern bereitet sich auf die Ankunft zahlreicher Schwerverletzter aus Kabul vor. Nach Angaben von Landrat Ralf Leßmeister (CDU) sollen insgesamt rund 50 durch den Anschlag verletzte Menschen nach Ramstein kommen.

Bei den Verletzten und zum Teil Schwerstverletzten soll es sich um Männer, Frauen und Kinder handeln. Ob darunter Soldaten, Zivilisten oder Deutsche sind, konnte Leßmeister nicht sagen. Am Donnerstag hatte es am Flughafen in Kabul einen Terroranschlag gegeben, bei dem mehrere Menschen, darunter auch US-Soldaten, getötet wurden. Dutzende wurden verletzt. Die genaue Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt

Tempo bei Rettungsmission wird erhöht

Aktuell würde die Taktung der Flüge aus Kabul und Quatar deutlich nach oben gefahren, um möglichst viele Menschen zu evakuieren. Beinahe minütlich landeten Flugzeuge mit Schutzsuchenden aus Afghanistan. Heute kämen auch noch bis zu 50 Verletzten hinzu. Das sei für die US-Air Base aber auch alle Helfer in der Region ein Kraftakt.

Verletzte werden auf Kliniken im Kreis Kaiserslautern verteilt

Die Rettungsdienste seien bereits alarmiert, sagte Leßmeister. Von ihnen sollen die Verletzten in die umliegenden Kliniken verlegt werden. In welche Krankenhäuser genau die Verletzten gebracht werden, sei noch unklar. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern bestätigte dem SWR, dass es eine Anfrage vom US-Hospital in Landstuhl erhalten habe. Die genaue Zahl der Verletzten, die im Westpfalz-Klinikum behandelt werden sollen, wurde der Klinik aber nicht mitgeteilt. Das US-Hospital in Landstuhl ist das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der USA. Das US-Militär hat sich zu der Verlegung der Verletzten bisher nicht geäußert. Deshalb ist auch nicht bekannt, wie viele der etwa 50 Verletzten im US-Hospital in Landstuhl behandelt werden sollen.