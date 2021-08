per Mail teilen

Autofahrer müssen sich heute in Mörsfeld und Altenglan im Kreis Kusel auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern informiert, gibt es wegen einer Verlegung von neuen Leitungen eine Vollsperrung der Landesstraße in Mörsfeld. Zudem wird die Bundesstraße zwischen Mühlbach am Glan und Altenglan halbseitig gesperrt. Grund dafür ist eine Baugrunderkundung zur Planung eines Radwegs.