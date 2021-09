Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag haben in Zweibrücken ab 13 Uhr die Geschäfte geöffnet. Außerdem gibt es auf den großen Plätzen in der Stadt sowohl einen Bauernmarkt, als auch einen Floh- und Krammarkt. Zudem ist die Innenstadt von Zweibrücken derzeit eine temporäre Galerie. In den Schaufenstern sind Bilder und Skulpturen von 74 Künstlern ausgestellt. Bereits am Freitag waren die Teilnehmer des historischen Flugplatzrennens in einem Autocorso durch die Stadt gefahren. Die etwa 150 Autos und Motorräder sind anschließend auf dem Schlossplatz zu sehen.