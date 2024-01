An diesen Sonntagen öffnen die Geschäfte im Westen der Pfalz

Verkaufsoffene Sonntage sind im Westen der Pfalz ziemlich beliebt. Auch 2024 gibt es wieder einige Einkaufsmöglichkeiten an Sonntagen.

An vielen Wochenenden ist in vielen Orten aber mehr los als nur einkaufen. Neben den verkaufsoffenen Sonntagen finden in den vielen Städten und Gemeinden oft zur gleichen Zeit auch regionale Feste statt. Oft mit einem speziellen Rahmenprogramm. Wir haben für Sie einige Wochenendeinkaufsmöglichkeiten für den Sonntagseinkauf zusammengetragen:

Kirchheimbolanden

Kaiserslautern

Zweibrücken

Pirmasens

"Frühlingserwachen" mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag in Kirchheimbolanden

Am 10. März findet in Kirchheimbolanden das sogenannte "Frühlingserwachen" mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr statt. Der Verkehrsverein "pro Kibo" hat dafür, wie schon in den vergangenen Jahren, ein Programm zusammengestellt. Neben geöffneten Geschäften und zahlreichen Verkaufsständen in der Altstadt soll es auch wieder Aktionen für Kinder geben: darunter z.B. eine Abseilmöglichkeit von der Stadtmauer und eine Zaubershow.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Kirchheimbolanden mit Rahmenprogramm

12.Mai im Rahmen des Maimarktes

13.Oktober im Rahmen des Oktobermarktes

11.August im Rahmen des Residenzfestes

Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaiserslautern

Am dritten Wochenende im März findet in Kaiserslautern neben dem Frühlingsmarkt "Lautern blüht auf" auch der erste von drei verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr statt.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Kaiserslautern

26.Mai im Rahmen der Maikerwe

20.Oktober im Rahmen der Oktoberkerwe

Kettenkraussell und Riesenrad auf der Kerwe in Kaiserslautern SWR

Zweibrücken: Gesundheit und Blaulicht

Am 28.April haben die Geschäfte sonntags in Zweibrücken geöffnet. Dieses Jahr steht in der Innenstadt wieder alles unter dem Motto "Zweibrücken gesund". Der Gesundheitstag wird zum ersten Mal von der "Blaulichtfamilie"- das heißt zum Beispiel von Polizei, THW und der Feuerwehr unterstützt und ergänzt. Laut Citymanagement der Stadt sind verschiedene Aktionen für alle Generationen geplant.

In der Fußgängerzone und auf den anderen Plätzen gibt es Infostände zu verschiedenen Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel zu "Rollatoren" aber auch zum Anbau von Biogemüse oder zum Thema Wasser. Auf dem Schlossplatz und Alexanderplatz zeigen zum Beispiel Polizei und Feuerwehr ihre Einsatzfahrzeuge. Daneben wird es unter anderem Hüpfburgen und einen Überschlagssimulator geben. Am Samstag fahren über 30 Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht durch die Stadt.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Zweibrücken mit Rahmenprogramm

30. Juni im Rahmen von Spiele und Cosplay

Am verkaufsoffenen Sonntag in Zweibrücken, im Rahmen der Veranstaltung Spiele und Cosplay, kommen manche Besucher auch verkleidet. SWR





15.September im Rahmen des Oldtimer Treffens

13.Oktober im Rahmen des Fischmarktes

Landgrafentage mit Handwerkermarkt in Pirmasens

In Pirmasens kann in diesem Jahr laut der Stadtverwaltung gleich an vier Sonntagen geshoppt werden. Der erste verkaufsoffene Sonntag findet am ersten Aprilwochenende, also am 7. April statt. Die Geschäfte in der Innenstadt sind dann zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Zudem feiert die Stadt an diesem Wochenende wieder die traditionellen Landgrafentage. Auf dem Schlossplatz und in Teilen der Fußgängerzone werden die Besucher mit ins 18.Jahrhundert genommen. Neben Gauklern erwartet die Besucher unter anderem auch ein Handwerkermarkt und Tanzgruppen.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Pirmasens mit Rahmenprogramm