Drei Männer müssen sich am Morgen vor dem Amtsgericht Pirmasens wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen nach Angaben des Gerichts im Sommer 2019 in Dahn zwei andere Männer angegriffen haben, die auf dem Weg in eine Asylunterkunft waren. Die Angeklagten sollen unter anderem mit einem Schraubenschlüssel auf ihre Opfer eingeschlagen und sie dadurch verletzt haben. Die Kriminalpolizei hatte in dem Fall auch wegen eines möglichen fremdenfeindlichen Hintergrunds ermittelt.