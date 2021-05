Nach 15 Jahren ist ein Gerichtsstreit zwischen der Deutschen Bahn und dem Wasserzweckverband Ohmbachtal zu Ende gegangen. Dabei ging es um Trinkwasser, das durch ein Pestizid verschmutzt wurde. Die Bahn zahlt im Rahmen eines Vergleichs nun 700.000 Euro. Vor Jahren hatte die Bahn nach Angaben des Wasserzweckverbands Ohmnachtal das Pestizid Bromacil an Gleisen eingesetzt, um Unkraut zu bekämpfen. Damals sei das Pestizid zugelassen gewesen. Mittlerweile aber nicht mehr. Zahlreiche Gutachten hätten bestätigt, dass das Pestizid das Grundwasser verunreinigt habe. Daher habe der Verband eine spezielle Filter-Anlage anschaffen müssen - für 1,3 Millionen Euro. Der Wasserzweckverband und die Bahn hatten darüber gestritten, wer die Kosten übernimmt. Jetzt zahlt die Bahn also etwas mehr als die Hälfte. Deshalb kann der Verband in diesem Jahr sein Wasser nach eigenen Angaben etwas günstiger an die Verbands-und Stadtwerke verkaufen. Ob sie den günstigeren Preis dann an die Endverbraucher weiter geben, sei noch nicht klar.