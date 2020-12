Betrunken, auf Drogen und ohne Führerschein hat ein 56 Jahre alter Autofahrer in der Pfalz versucht, vor der Polizei zu flüchten. Als die Beamten ihn am Samstagabend kontrollieren wollten, gab er sofort Gas, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Auf seiner Flucht sei er mit erheblich überhöhtem Tempo durch die Gemeinden Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) und Ramsen (Donnersbergkreis) gerast. Bei der ziellosen Fahrt seien mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Die Verfolgung endete erst in einer Sackgasse. Dort nahmen die Beamten den 56-Jährigen vorläufig fest. Der Mann hat nach eigenen Angaben Alkohol getrunken und Drogen genommen. Zudem besaß er keinen Führerschein und sein Wagen war nicht angemeldet. Er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt.