Ein 43-Jähriger hat sich in der Nacht in Pirmasens eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei war der Mann durch die ganze Innenstadt mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Als die Beamten ihn schließlich stellen konnten, mussten sie einen sogenannten Taser einsetzen, weil er sich so heftig wehrte. Wie sich herausstellte, hat der Mann keinen Führerschein und Drogen dabei. Auf ihn warten jetzt mehrere Strafanzeigen.