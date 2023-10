In Wolfstein landet ein Transporter in der Lauter

per Mail teilen

Weil die Frontscheibe vereist war, ist in Wolfstein ein Transporter in der Lauter gelandet. Allerdings nicht weil die Fahrerin die Straße nicht mehr sehen konnte und reingefahren ist.

Eigentlich war die Frau dabei, ihre Fahrt vorzubereiten. Sie wollte die Scheibe des Transports von Eis befreien, so die Polizei. Dabei hatte sie die Handbremse nicht angezogen, so dass sich der Transporter in Bewegung setzte.

Feuerwehr Wolfstein holte Transporter aus Lauter

Als die Frau das bemerkte, versuchte sie noch die Handbremse anzuziehen. Aber vergebens. Der Wagen landete in der Lauter. Die Frau selbst verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wolfstein holte den Wagen schließlich wieder aus dem Fluss raus.