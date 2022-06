Vereine im Westen der Pfalz wollen und müssen wieder Feste feiern

Lange hatten sie unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Jetzt können die vielen Vereine in der Westpfalz endlich wieder ihre für sie so wichtigen Feste veranstalten.

Den ehrenamtlichen Vereinen in der Pfalz fällt ein großer Stein vom Herzen: Endlich, nach mehr als zwei Jahren Corona-Beschränkungen, dürfen sie wieder Veranstaltungen auf die Beine stellen. Und die machen nicht nur Freude, sondern sind auch in den allermeisten Fällen für die Vereinskasse dringend nötig.

Vereinsheim muss für 14.000 Euro unterhalten werden

Ein Beispiel dafür ist der Karnevalverein Kaiserslautern. "Wir sind so erleichtert und freuen uns riesig", sagt Präsident Udo Bröckelmann. Denn wegen laufender Kosten seien eigene Feste und Veranstaltungen nicht nur während der Fastnachtszeit für den KVK wichtig. So verschlingt alleine das Vereinsheim an der Kalause jährlich rund 14.000 Euro an Unterhaltungskosten.

"Pälzer Owend" beim Karnevalverein 1838 e.V. Kaiserslautern MS Foto Michael Schmitt

Um das stemmen zu können, startet der Kaiserslauterer Karnevalverein seit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen wieder so richtig durch: Auf die Eröffnung der Biergartensaison im Mai folgen laut Präsident Udo Bröckelmann bis Ende Oktober noch sechs weitere Veranstaltungen. Darunter ein "Italienischer Abend", ein Sommerfest und der "Pälzer Owend" in der Kalause.

"Unser Verein existiert, um gemeinsam Theaterstücke auf die Bühne zu bringen."

Mit Feuereifer ist auch das gesamte Team der Freilichtspiele Katzweiler wieder bei der Sache. "Unser Verein existiert ja, um gemeinsam Theaterstücke auf die Bühne zu bringen. All unsere Mitglieder arbeiten gemeinsam an diesem Ziel, von der Schauspielerin über den Techniker bis zum Team des Bühnenbaus", macht der Vorsitzende Udo Becker klar.

Darsteller der Freilichtspiele Katzweiler proben für das Stück "Es hat Zoom gemacht". Freilichtspiele Katzweiler

Auf der anderen Seite sei der Verein natürlich auf Einnahmen angewiesen, um sein Bühnenhaus und das große Gelände der Waldbühne zu bewirtschaften sowie neue Projekte auf die Beine zu stellen. "Diese Kosten sind während der Pandemie ja weiter gelaufen", verdeutlicht Becker. Nur gut also, dass der Kartenvorverkauf für die drei neuen Bühnenstücke der Freilichtspiele Katzweiler jetzt auf Hochtouren läuft.

Premiere des Kinderstücks "Das Sams"

Seine erste Premiere nach der Corona-Zwangspause feiert das Amateurtheater diesen Samstag mit dem Kinderstück "Das Sams- eine Woche voller Samstage". Außerdem zeigen vor allem junge Schauspieler des Vereins im Juli das Stück „Urmel aus dem Eis“. Für Erwachsene steht wiederum eine Welturaufführung auf dem Programm: Die 80er Show „Und es hat Zoom gemacht“ mit Musik der Neuen Deutschen Welle.

Das Kinderstück "Das Sams- eine Woche voller Samstag" feiert am Samstag in Katzweiler Premiere. Freilichtspiele Katzweiler

Sportvereine trainieren und feiern wieder ohne Beschränkungen

Aber auch die Sportvereine in der Pfalz veranstalten wieder Feste, wo immer es möglich ist. Von diesen zusätzlichen Einnahmen seien viele seiner Mitglieder abhängig, bestätigt ein Sprecher des Sportbunds Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Dass es den Vereinen wieder besser gehe, merke er auch daran, dass bei der Corona-Beratungsstelle des Sportbunds inzwischen keine Fragen mehr eingehen. "Dieses Angebot war in den vergangenen beiden Jahren noch sehr stark gefragt", berichtet Sprecher Asmus Kaufmann.

Verlängerung der Corona-Soforthilfen gefordert

Entwarnung will der Verband in Kaiserslautern aber noch nicht geben. Zwar gebe es im Sport keine Einschränkungen mehr, das Corona-Soforthilfeprogramm des Landes müsse aber verlängert werden. Denn es gebe nach wie vor Vereine, die wegen weggebrochener Einnahmen um ihrer Existenz kämpften. Stand jetzt laufen die Soforthilfen Ende Juni aus. Sportbund-Sprecher Kaufmann hat nach eigenen Angaben aber bereits Signale erhalten, dass es damit bis Ende des Jahres weitergehen soll.