"Pfotenhilfe" sucht neue Räume

Der Verein „Pfotenhilfe Kaiserslautern“ sucht neue Räume. Wie die Vorsitzende mitteilt, hat der Vermieter dem Verein überraschend gekündigt. Bis zum 30. April müsse der Verein sein bisheriges Haus in der Kaiserslauterer Innenstadt geräumt haben, weil der Vermieter die Räume künftig selbst nutzen wolle, sagte die Vorsitzende. Bei der „Pfotenhilfe“ können sozial schwache Menschen Futter für ihre Haustiere bekommen. Rund 50 Tierbesitzer würden einmal in der Woche kommen. Um die ehrenamtliche Arbeit auch in Zukunft anbieten zu können, sucht der Verein „Pfotenhilfe“ jetzt ein neues Domizil. Es soll möglichst zentrumsnah in Kaiserslautern liegen, um für die Bedürftigen gut erreichbar zu sein. Außerdem sollte es barrierefrei sein, damit die schweren Tierfuttersäcke von den Helfern ins Haus getragen werden können.