Der Kreisausschuss hat beschlossen, einen Verein zu gründen, um die so genannte „Alte Welt“ zu unterstützen.

Ein Sprecher teilte mit, die Gründung solle in Kürze erfolgen. Gemeinsam mit den Kreisen Kaiserslautern, Bad Kreuznach, dem Donnersbergkreis und der evangelischen Kirche sollen Projekte umgesetzt werden, um die Region zu stärken und Fördermittel zu bekommen. Die so genannte Alte Welt ist ein abgelegener Landstrich, der sich von Kaiserslautern über Kusel und Rockenhausen bis in den Kreis Bad Kreuznach erstreckt.