Der Verein "Alte Welt" hat viel vor

Schlechte Handyverbindung, langsames Internet und der nächste große Supermarkt ist kilometerweit entfernt. Mit diesen und ähnlichen Problemen kämpfen viele Menschen, die in den ländlichen Regionen der Westpfalz leben. Um dafür Lösungen zu finden, hat sich der Verein „Alte Welt“ gegründet.

Vom Stadtzentrum in Kaiserslautern geht es eine gute halbe Stunde übers Land, vorbei an grünen Wäldern und weiten Wiesenflächen - und dann ist auf einmal der Handyempfang weg – im Zentrum der sogenannten Alten Welt: in Nußbach im Kreis Kusel. Obwohl es dort, wie in vielen kleinen Örtchen der Region nicht mal einen Bahnhof gibt, leben die Menschen gerne hier, erklärt Reiner Bauer von der Stabstelle Standortentwicklung beim Donnersbergkreis. Von Luftverschmutzung und Verkehrsstau sei er gerne abgehängt.

Reiner Bauer (links) von der Kreisverwaltung des Donnersbergkreises und Nußbachs ehemaliger Bürgermeister Rudi Zapp. SWR

Viele Rückzugsräume auf dem Land

Der frühere Orstbürgermeister von Nußbach, Rudi Zapp, ergänzt, dass die Häuser auf dem Land oft noch erschwinglich seien. "Bei uns gehen die Häuser alle weg, weil sie gesucht werden. Auch von vielen Städtern." Zudem könnten auch die Kinder noch draußen spielen und es gebe viel Raum.

Verein "Alte Welt" soll Landleben attraktiver machen

Damit das Landleben für die Menschen attraktiv bleibt und vielleicht sogar noch mehr Menschen anzieht, haben Rudi Zapp und seine Mitstreiter den Verein "Alte Welt" gegründet. Sie wollen etwas bewegen, das Leben auf dem Land angenehmer machen und neue Projekte anstoßen.

"Die Mobilität hier muss besser werden."

Die vielen geflickten Straßen beispielsweise sind Rudi Zapp ein Dorn im Auge: "Von Nußbach nach Rockenhausen, das ist eine reine Holperstrecke. Das ist ein Musterbeispiel. Da wollen wir uns einsetzen, dass die Mobilität besser wird. Und ein Radweg gehört auch dazu."

Verwaltungsmann Reiner Bauer will mit Hilfe des Vereins die Alte Welt zukunftsfähig machen. Dazu sollen die Bürger so viel möglich beteiligt werden, damit nicht an ihnen und ihren Bedürfnissen vorbeigeplant wird.

Strukturlotsen helfen dem Verein

Ganz ohne Hilfe geht es aber nicht, sagt Reiner Bauer. Sogenannte Strukturlotsen, die vom Bund bezahlt werden und unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte haben, sollen helfen, die ländliche Region auf Vordermann zu bringen und Innovationen einzuführen.

Fachkräfte für die Alte Welt

Ein Beispiel ist, so Bauer, dass die Alte Welt attraktiv für Fachkräfte werden soll. Ein Strukturlotse aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung soll z.B dabei helfen, junge Menschen in die Region zu holen, bzw. sie dort zu halten, indem sie gute Arbeitsplätze im Handwerk, im Gewerbe und im Dienstleistungsbereich finden.