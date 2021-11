Kaiserslauterer Delegation bei ver.di Kundgebung

per Mail teilen

Eine Delegation aus Kaiserslautern wird am Mittag in Mainz an einer zentralen Kundgebung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst teilnehmen. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di werden unter anderem Mitarbeiter der Technischen Universität dabei sein. Hintergrund sind die anhaltenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst unter anderem fünf Prozent mehr Geld. Die Gewerkschaft ver.di hat für heute erneut zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen – aufgrund der hohen Corona-Inzidenzen würden sich viele daran beteiligen, indem sie zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen.