In einer Wohnung in Reichenbach-Steegen im Kreis Kaiserslautern hat ein sechsjähriger Junge am Sonntag seine tote Mutter gefunden. Ihr Ehemann wurde als Verdächtiger festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Junge den Notruf gewählt, nachdem er seine Mutter tot in der Wohnung in Reichenbach-Steegen entdeckt hatte. Wenig später wurde der 52-jährige Ehemann der 34 Jahre alten Frau widerstandslos festgenommen. Der Mann habe sich zu diesem Zeitpunkt in einer angemieteten Wohnung in Rutsweiler an der Lauter im Kreis Kusel aufgehalten und stehe im Verdacht, seine Frau getötet zu haben.

Tote Frau: Menschen in Reichenbach-Steegen sind erschüttert

Die Menschen in dem kleinen Ort Reichenbach-Steegen sind tief erschüttert, nachdem sie von dem Tod der 34-jährigen Mutter erfahren haben. Das hat Dirk Wagner (SPD), Bürgermeister der Gemeinde mit 1.500 Einwohnern, erzählt. Am Sonntag habe im Ort eine Sportveranstaltung stattgefunden - die Nachricht vom Tod der Frau habe sich dabei wie ein Lauffeuer verbreitet.

Kita in Reichenbach-Steegen am Montag geschlossen

Besonders betroffen mache die Menschen, dass der sechsjährige Sohn seine tote Mutter gefunden hat. Man habe entschieden, die Kita in Reichenbach-Steegen heute nicht zu öffnen, so Ortsbürgermeister Wagner. Denn in diese Kita sei der 6-Jährige gegangen, der seine Mutter tot gefunden hat. Nach SWR-Informationen ist der Tatverdächtige, der festgenommen wurde, der Vater des Kindes.

Verdächtiger soll Ermittlungsrichter vorgeführt werden

Der 52-Jährige soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft Kaiserslautern machen aus ermittlungstaktischen Gründen zum möglichen Tathergang und Hintergründen keine Angaben.

Kreis Kaiserslautern: Leiche soll obduziert werden

Bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Leiche der Frau soll nun obduziert werden. Das sechsjährige Kind sei in Sicherheit und werde betreut, so die Polizei.