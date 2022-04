Post von "Schmidt und Kollegen" ? - Achtung Betrug!

per Mail teilen

Viele Menschen in Kaiserslautern bekommen in diesen Tagen Post von der angeblichen Anwaltskanzlei "Schmidt und Kollegen". Die Verbraucherzentrale warnt vor Betrügern.

Die angebliche Anwaltskanzlei spreche in dem Brief von einer "vorgerichtlichen" Mahnung. Demnach hätten die Adressaten einen Vertrag mit der Lotto-Gesellschaft abgeschlossen und sollten jetzt rund 290 Euro dafür zahlen. Andernfalls werde in Kürze der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen oder der Lohn der Angeschriebenen gepfändet.

Das sagt die Verbraucherzentrale Kaiserslautern zur Post vom Anwalt

Die Kaiserslauterer Verbrauchzentrale warnt dringend davor, auf die Geldforderung einzugehen. Mit dem gefälschten Anwaltsschreiben wollten Betrüger ihre Opfer nur einschüchtern. Auch dem Polizeipräsidium Westpfalz ist die Masche bekannt. Täglich gingen deswegen zwischen drei und vier Anzeigen ein.