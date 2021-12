Die Verbraucherzentrale bietet in der Westpfalz ab sofort wieder hauptsächlich Telefon- oder Videoberatung an. Wegen der Corona-Pandemie gibt es persönliche Beratungen nur in Ausnahmefällen. So sollen Kontakte reduziert werden. Termine für die Beratungen kann man im Internet oder telefonisch bei der Verbraucherzentrale buchen.