Verbandsgemeinderat berät über Windkraftpläne

Der Streit um die Windkraft-Pläne in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land geht in die nächste Runde. Der Verbandsgemeinderat befasst sich am Dienstagabend mit dem Flächennutzungsplan für Käshofen und Großbundenbach. Bis zuletzt waren sich die Fraktionen uneinig, ob sie diesen neu aufstellen oder die Entscheidung der Kreisverwaltung überlassen. Das Oberverwaltungsgericht hatte Änderungen angemahnt, weil der aktuelle Flächennutzungsplan Windräder in Zweibrücken-Land ausschließt. Dennoch lässt sich der Verbandsgemeinderat weiter Zeit: Am Dienstagabend würden im nicht-öffentlichen Sitzungsteils nochmals rechtliche Fragen besprochen, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhardt vorab. Danach könnten sich die Fraktionen erneut intern abstimmen, bevor bei einer weiteren Sitzung innerhalb der kommenden zwei Wochen entschieden werden solle. Das Unternehmen ABO Wind will in Käshofen und Großbundenbach insgesamt sieben Windräder bauen.