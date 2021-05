Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land will in ihrer heutigen Ratssitzung unter anderem einen Zwischenbericht zur Warnung der Bevölkerung durch Sirenen thematisieren. Nach Angaben der Bürgermeisterin, Seebach, sollen die Erfahrungswerte aus angrenzenden Gemeinden wie Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben bewertet werden. Thaleischweiler-Fröschen hat alle analogen Sirenen gegen digitale getauscht, Waldfischbach-Burgalben hat seine Sirenen nachgerüstet. Beide Gemeinden hatten am Sirenenwarntag Schwierigkeiten, die Sirenen funktionierten in großen Teilen nicht. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land strebt den Angaben nach auch ein neues Sirenensystem an. Um sich für das bestmögliche entscheiden zu können, beobachte man das Vorgehen der Nachbargemeinden.