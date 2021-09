Erster Solarkühlschrank in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg

Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat rund 9.000 Euro für Solarkühlschränke gesammelt. Wanderer können sich bald am Wegesrand mit kühlen Getränken versorgen.

Gelbbraun und mit kleinem Vordach steht der erste Solarkühlschrank der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auf dem Reiserberg am Wegesrand bei Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern, ganz in der Nähe der begehbaren Sonnenuhr. Auf den ersten Blick erinnert er eher an ein Insektenhotel; er dient aber der Erfrischung. Die Getränke fehlen noch, in den kommenden Tagen soll der Kühlschrank aufgefüllt werden.

Betreiber hoffen auf ehrliche Nutzer

Ein kaltes Getränk aus dem Solarkühlschrank gibt es für 1,50 Euro. Direkt neben dem Kühlschrank steht eine Kasse, in die das Geld eingeworfen werden soll. Die Betreiber vertrauen darauf, dass die Nutzer so ehrlich sind und das Geld auch wirklich in die Kasse legen. Unter dem Kühlschrank steht ein Behälter für das Leergut.

Rund 9.000 Euro Spenden gesammelt

Ziel der Geldsammelaktion waren nach Angaben der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 5.000 Euro. Es kam dann aber deutlich mehr Geld zusammen, sodass sogar noch ein dritter Kühlschrank finanziert werden konnte. Neben Schallodenbach kommt jeweils noch ein Kühlschrank an den Otterberger Steinbruch und einer nach Frankelbach an den Premiumwanderweg Teufelstour. Die beiden Kühlschränke sollen in den kommenden zwei Wochen aufgebaut werden.

Bürgermeister freut sich über große Resonanz

Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) ist begeistert von dem Projekt und freut sich über die große Spendenbereitschaft. Durch Crowdfunding Projekte zu finanzieren, die in Zeiten leerer kommunaler Kassen sonst nicht umsetzbar wären, hält er für eine gute Idee. Auch künftig könne er sich vorstellen, bei kleineren, regionalen Projekten wieder auf Spendenaktionen im Internet zu setzen.