Die Untiere feiern am Tag der deutschen Einheit im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios Kaiserslautern "30 Jahre Wiedervereinigung". Eine Feier, die es in sich hat!

Die Untiere haben angekündigt: Ihre Kabarett-Show "30 Jahre Wiedervereinigung" wird in großer Gala-Besetzung stattfinden. Die Verantwortlichen Marina Tamássy & Wolfgang Marschall versprechen für den Abend wie immer "scharfes, politeramusisches Kabarett": politisch - literarisch - musikalisch.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Plätze im Emmerich-Smola-Saal begrenzt. Besucher des Konzertes müssen ihre Kontaktdaten angeben, sie werden zudem auf ihre Plätze gebracht. Ab dort herrscht keine Maskenpflicht. Bei dem Konzert gelten die aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen der Bundesregierung und des SWR.

Die Kaberett-Show im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios Kaiserslautern beginnt am 3. Oktober um 20 Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 22 - 24 Euro. Eine Anmeldungen ist erforderlich - entweder per Mail (die-untiere@gmx.de) oder per Telefon (0631/3116149).

Die Veranstaltung wird gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz.