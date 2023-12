So feiern Sie Silvester im Westen der Pfalz

"Was machen wir denn an Silvester, Schatz?" - Kommt Ihnen diese Frage bekannt vor? Wir hätten da den ein oder anderen Vorschlag und Tipps von Polizei und Feuerwehr für Sie.

Mit Musik von Ludwig van Beethoven das alte Jahr verabschieden und das neue Jahr begrüßen: Das geht am Silvesterabend in der Fruchthalle in Kaiserslautern. Die Deutsche Radio Philharmonie Kaiserslautern-Saarbrücken spielt bei ihrem Silvesterkonzert unter anderem Beethovens Schicksalssinfonie. Das Silvesterkonzert in der Lautrer Fruchthalle beginnt um 17 Uhr. Ein paar freie Plätze gibt es noch. Tickets kann man unter anderem im Internet kaufen.

Auch in Bolanden gibt es am Sonntag ein Silvesterkonzert. Der Musikverein Bolanden lädt dazu in die Werner-von-Bolanden-Halle ein. Zu Gast ist die südkoreanische Sopranistin Mi Rae Choi. Sie ist Mitglied des Heidelberger Opernchors. Das Konzert beginnt um 16:30 Uhr. Karten gibt es bei dem Vorsitzenden des Musikvereins. Er ist unter der Telefonnummer 06352 5225 erreichbar.

Silvesterlauf in Kottweiler-Schwanden

Wer's sportlicher mag, kann am Sonntagmittag ab 14 Uhr in Kottweiler-Schwanden am Silvesterlauf teilnehmen.Zum 49. Mal laufen die Teilnehmer über zehn Kilometer dem neuen Jahr entgegen. Eigentlich sollte man sich bis Donnerstag online anmelden, aber Nachmeldungen werden auch noch akzeptiert - allerdings persönlich an der Sulzbachhalle in Kottweiler-Schwanden bis eine halbe Stunde vor dem Start um 14:20 Uhr.

Die Laufstrecke führt dann von der Halle aus über zehn Kilometer über Steinwenden, Ramstein und Miesenbach zurück nach Kottweiler. Frauen und Männer werden getrennt gewertet. Im vergangenen Jahr waren nach zwei Jahren Coronapause mehr als 470 Läufer am Start. Der Sieger kam in rund 32 Minuten ins Ziel. Gut zu wissen: Wegen des Silversterlaufes werden zwischen 14 und 16 Uhr einige Straßen rund um Kottweiler-Schwanden ganz oder teilweise gesperrt sein.

Aussichtspunkte für die Silvesternacht im Westen der Pfalz

Wer im Westen der Pfalz nach einem schönen Ort sucht, um sich das Feuerwerk anzuschauen, hat mehrere Möglichkeiten. In Kaiserslautern bietet sich beispielsweise der Humbergturm an. Auch wenn es auf dem Turm selbst nur wenig Platz gibt, ist das Feuerwerk über Kaiserslautern auch am Fuße des Turms gut zu sehen.

Auch an der Weltachs in der Nähe von Waldleiningen gibt es einen guten Blick auf die Stadt. Als weitere Aussichtspunkte in der Westpfalz bieten sich auch der Himmelsblick in Katzweiler, die Kupferberghütte in Imsbach, die Sonnenuhr bei Schallodenbach und die Burgen Falkenstein und Lichtenberg an.

Und wo schaut ihr das Silvester-Feuerwerk? 🎆Habt ihr weitere (Geheim-)Tipps? 🧐😎Posted by Hallo Westpfalz! on Friday, December 29, 2023

Polizei und Feuerwehr geben Tipps für Silvester

Damit es in der Silvesternacht zu keinen unschönen Überraschungen kommt, haben Polizei und Feuerwehr einige Ratschläge für diejenigen, die es gerne krachen lassen. Die Polizei bittet darum, keine Feuerwerkskörper im Ausland zu kaufen. Böller, die beispielsweise im benachbarten Frankreich gekauft werden können, seien "oft mangelhaft verarbeitet". Das in Kombination mit dem "teils verarbeiteten Industriesprengstoff" könne bei Zündung zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen.

Geld- und Haftstrafen drohen

Auch warnt die Polizei davor, Silvesterböller selbst zu basteln. "Silvesterknaller selbst zu bauen ist eine ausgesprochen schlechte Idee", so die Polizei. "Das ist nicht nur strafbar, sondern Lebensgefährlich".

Die Feuerwehr bittet die Menschen darum, besonnen zu sein. Wer seine Wohnung für Silvester dekorieren will, sollte beispielsweise schwer entflammbare Luftschlangen und Girlanden verwenden. Außerdem sollten Lampions oder brennende Kerzen gut befestigt sein und so hoch hängen, dass sie nicht einfach heruntergerissen werden können.

Die Redaktion des SWR Studios Kaiserslautern wünscht Ihnen einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr.