Titania und die Holzwirtschaft

Grüne Lunge, Rückzugsort für gestresste Städterinnen und Städter, Holz- und Papierlieferant, Klima-Korrektor und nicht zuletzt Projektionsfläche für Poesie und andere Künste – das alles ist der Wald und noch vieles mehr.

Die Kabarett-Gruppe Untiere aus Kaiserslautern will den Wald nun in all seinen Facetten und Faszinationen, in Wort, Szene und Gesang auf die Bühne bringen. Und dies mal poetisch verträumt, mal satirisch pointiert, mal wissenschaftlich analysierend und immer hoch musikalisch begleitet!