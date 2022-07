Talentwettbewerb von Emmerich-Smola- und Kreismusikschule

per Mail teilen

Der Wettbewerb "Talente der Region“ wird zum fünften Mal ausgeschrieben in der Kategorie Klassik für Soloinstrumente.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bereits einmal in den vergangenen fünf Jahren am Landeswettbewerb "Jugend musiziert“ teilgenommen oder bei einem anderen Musikwettbewerb gewonnen haben.

Es können nur Musikerinnen und Musiker teilnehmen, die ihren Wohnsitz in der Stadt oder im Landkreis Kaiserslautern haben. Jeder Teilnehmer darf nur einmal pro Kategorie am Wettbewerb teilnehmen und muss einer Jury in einer Vorausscheidung ein 15 minütiges Programm vortragen. Die Wahl der Stücke ist vollkommen frei. Auch Orchesterwerke (Orchesterpart für Klavier) können gespielt werden.

Das Vorspiel soll die musikalischen Fähigkeiten eines/einer Jeden zeigen. Aus den Anmeldungen wählt die Jury pro Alterskategorie drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, die am Freitag, 15. Juli 2022, im SWR Studio Kaiserslautern in einem öffentlichen Konzert nochmals die Gelegenheit haben, ein 15 minütiges Programm vorzustellen.