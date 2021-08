per Mail teilen

In diesem Jahr feiert er sein großes Jubiläum und wird neben einem neu aufgenommenen Best-of-Album, das all seine großen Hits ins Jahr 2021 holt, auch wieder live auf der Bühne stehen.

Das Programm bildet die Essenz aus 46 Studioalben, zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten. Und es gewährt den Fans einen Blick in das "Arbeitszimmer" eines der berühmtesten Songschreiber Deutschlands. "Wie der Name schon sagt" ist alles, was den Musiker ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs.

Datum: Donnerstag, 30. September 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 65

kaiserslautern@swr.de Preis: 10,00 Euro Ermäßigter Preis: 8,00 Euro Vorverkauf Vorverkauf: Thalia

Kerststraße 9-15

67655 Kaiserslautern

0631/36219814



Vorverkaufsbeginn: 27.8.2021, 9:00 Uhr Informationen Mitwirkende: Heinz Rudolf Kunze

Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten erforderlich. Einlass zu der Veranstaltung hat nur, wer:

Vollständig geimpft ist (Zweite Impfung muss mindesten 14 Tage zurückliegen)

Genesen (Bescheinigung muss beim Einlass vorgezeigt werden)

Getestet (Schnelltest mit Zertifikat, nicht älter als 24 Stunden, muss vorgezeigt werden

Beim Einlass ist die jeweilige Bescheinigung vorzulegen-