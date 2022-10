SWR Big Band zu Gast im SWR Studio Kaiserslautern

Die SWR Big Band nimmt ihr "Heimspiel“ mit auf Tour. Sie ist am 5. November zu Gast im SWR Studio Kaiserslautern.

Nach den erfolgreichen Konzerten in Stuttgart wird die Band mit abwechslungsreichen Programmen immer wieder auch in anderen Locations gastieren. Bei der zweiten Auflage in Kaiserslautern wird es im ersten Teil wieder ein bekanntes Programm der SWR Big Band geben – der zweite Teil bleibt geheim! Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie ein einzigartiges Konzert in Kaiserslautern

Datum: Samstag, 5. November 2022 Beginn: 18:30 Uhr

Einlass: 17:30 Uhr Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern Mitwirkende: SWR Big Band

Karten für das Konzert gibt es bei Reservix, im SWR Studio Kaiserslautern unter Tel. 0631/ 36228 39565 oder per Mail: kaiserslautern@swr.de.

Eine Karte kostet 30 Euro.