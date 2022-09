Livekonzert mit Starsänger Ray Wilson

Der frühere Genesis Leadsänger Ray Wilson macht bei seiner aktuellen "The Weight of Man" Tour Station in Kaiserslautern. Am 21. Oktober tritt er im Emmerich-Smola-Saal auf.

Fünf Jahre nach seinen letzten beiden Studioalben, den gefeierten "Song For A Friend" und "Makes Me Think Of Home", bricht Ray Wilson endlich wieder die Stille und kehrt unter dem Banner "The Weight Of Man" mit zehn neuen Songs und einem Beatles Coversong. Sein neues Album zeigt nicht nur das Gewicht von Rays musikalischem Wissen, sondern auch seine unterschiedlichen Einflüsse.

Rays musikalische Reise

Es war 1997, als Ray Wilson das letzte Genesis-Studioalbum "Calling All Stations" einsang, mitschrieb und aufnahm. Das Werk erreichte Platz zwei in den deutschen und britischen Charts und verkaufte sich in Europa über drei Millionen Mal.

Rays Solokarriere begann 2002 mit zwölf ausverkauften Akustikshows beim Edinburgh International Festival, wo er auch Songs aus seinem 2003 weltweit veröffentlichten Debütalbum "Change" präsentierte. Dies war der Beginn einer erfolgreichen Solokarriere, während der Ray Tausende von Konzerten spielte und regelmäßig Studio-Veröffentlichungen produzierte.

Seit 2002 ist Ray Wilson ständig auf Tour - oft mit mehr als 150 Gigs pro Jahr - und hatte viele Kooperationen mit unglaublichen Künstlern aller Genres, von Rock über Prog bis Techno.

Das neue Album "The Weight Of Man" ist eine beeindruckende Reise durch Musik, Leben und die komplexen Zeiten, in denen wir leben geworden. Ray erinnert uns daran, was Künstler tun: Sie kreieren Songs, sie spielen Songs, sie verwandeln das Geschenk der Musik in eine Freude für alle, und oft nehmen sie die schlimmste Zeit unseres Lebens und verarbeiten sie zu unserem Lieblingstrack.

Datum: Freitag, 21. Oktober 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern Mitwirkende: Ray Wilson und Band

Tickets gibt es telefonisch unter 0631/3622839565 oder 0157-85941438 oder per Mail an kaiserslautern@swr.de.

Außerdem an den bekannten Vorverkaufsstellen.