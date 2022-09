Filmpremiere "Ramstein - das durchstoßene Herz"

per Mail teilen

Das Flugtagunglück von Ramstein im August 1988 war eine der folgenreichsten Katastrophen der Nachkriegsgeschichte. Sensibel und vielschichtig erzählt die SWR-Produktion "Ramstein – Das durchstoßene Herz" die Schicksale der Betroffenen und der Helfer, beleuchtet dabei aber auch die Umstände und die Folgen des Unglücks

Das emotionale Drama erzählt, wie die erste Nachsorgegruppe zur Traumabewältigung dieser Art entschiedenen Anteil daran hatte, dass die posttraumatische Belastungsstörung in Deutschland als psychische Erkrankung anerkannt wurde.

Wir laden Sie herzlich ein zur Preview des Spielfilms "Ramstein – Das durchstoßene Herz" mit anschließendem Gespräch.

Ramstein - Das durchstoßene Herz

Am 28. August 1988 veranstaltete die US Air Force auf der Ramstein Air Base den jährlichen Tag der offenen Tür. Geplant als das übliche fröhliche, amerikanisch gefärbte Volksfest mit spektakulärer Flugschau, wurde es durch den Zusammenstoß dreier Flugzeuge zu einem Tag der Katastrophe mit 70 Todesopfern und hunderten Verletzten. Für Überlebende, Angehörige, Helfer:innen veränderte sich das Leben für immer. Ausmaß und Folgen dieser Tragödie stehen im Mittelpunkt des Fernsehfilms "Ramstein – Das durchstoßene Herz", den Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt und Regisseur Kai Wessel auf der Basis der realen Ereignisse gestalteten.

Es spielen unter anderem mit: Max Hubacher, Trystan Pütter, Elisa Schott, Jan Krauter, Alina Stiegler, Ron Helbig, Oliver Reinhard und Therese Hämer. Produziert wurde "Ramstein- Das durchstoßene Herz" von der FFP New Media im Auftrag des SWR.

Ramstein – die Dokumentation

In "Ramstein – die Dokumentation" ermöglichen die Autoren Benjamin Arcioli und Hans Jakob Rausch die direkte Begegnung mit den Menschen, deren Schicksale dem Spielfilm zugrunde liegen. Sie alle eint, dass sie sich bis heute damit auseinandersetzen müssen, mit dem Erlebten fertig zu werden. Thematisiert wird auch die Frage der politischen Verantwortung. Die Doku fragt nach Fehlern und Unterlassungen in der Vorbereitung der Flugschau, nach Vertuschung bei der Aufklärung und legt Versäumnisse in der Nachsorge von Überlebenden und Angehörigen offen.

"Ramstein – die Dokumentation" ist eine Produktion von ECO Media TV im Auftrag des SWR.

Datum: Mittwoch, 12. Oktober 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern Eintritt: frei Mitwirkende: Durch den Abend führt ARD-Moderator Michael Steinbrecher.

Mit dabei sind die Schauspieler Trystan Pütter und Ron Helbig, Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt sowie Regisseur Kai Wessel.

Der Eintritt ist frei, wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 05. Oktober 2022 per Telefon: 0631/36228395-65 oder per Mail an kaiserslautern@swr.de