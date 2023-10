Erstes Pfalztheaterkonzert hautnah

Mit einem neuen Veranstaltungsformat gastiert die Pfalzphilharmonie Kaiserslautern am 23. Oktober im Emmerich-Smola-Konzertsaal.

Die Pfalzphilharmonie spielt an diesem Abend unter Leitung des Schweizer Dirigenten Dominic Limburg, der seit der Spielzeit 2021/22 an der Deutschen Oper Berlin als Kapellmeister engagiert ist, im SWR-Studio. Die drei Namen auf dem Programm des ersten Pfalztheaterkonzerts lauten Bartók, Liszt und Dvořák.

Den Anfang machen die „Ungarischen Skizzen“ von Béla Bartók. Für das 1. Klavierkonzert von Franz Liszt konnte Fabio Martino als Solist gewonnen werden. Der aus Brasilien stammende Pianist hat bereits unzählige internationale Preise gewonnen. Den Abschluss des Konzertes macht die Sinfonie Nr. 8 von Antonín Dvořák.

Musikerinnen und Musiker plaudern aus dem Nähkästchen

Für das Konzert im SWR-Studio gibt es ein neues Format: In „Pfalztheaterkonzert hautnah“ werden der Dirigent und Musikerinnen sowie Musiker des Konzertes aus dem "musikalischen Nähkästchen" plaudern und dem Publikum kurzweilige Einblicke in ihre Arbeit am Repertoire des Abends gewähren. Das Format „Pfalztheaterkonzert hautnah“ soll bei allen Pfalztheaterkonzerten, die in dieser Spielzeit im SWR-Studio stattfinden, fortgesetzt werden.

Karten für das Konzert sind beim Pfalztheater erhältlich.