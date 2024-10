Benefizkonzert zugunsten von alt-arm-allein

per Mail teilen

Die Pälzer Cantry Bänd spielt im SWR Studio Kaiserslautern ein Benefizkonzet für den Verein alt-arm-allein.

"Konsekwent pälzisch" präsentiert die Pälzer Cantry Bänd ihre Lieder in einem wilden Mix aus Country, Reggae, Rock und Blues. Sie singt vom Schiffschaukelbremser und vom Pälzer Easy Rider, empfiehlt die Pälzer Diät und den Urlaub im Saarland. Nebenbei erfährt das Publikum, dass etliche weltbekannte englische und amerikanische Hits ursprünglich auf traditionelle pfälzische Volkslieder und Balladen zurückgehen. Oder, dass die BeeGees aus Bisterschied in der Nordpfalz stammen und ihre ersten Lieder im örtlichen Dialekt komponierten. Oder warum "Cantry Music" richtigerweise mit "a" geschrieben wird.

Bereits zum vierten Mal spielt die Pälzer Cantry Bänd in der Vorweihnachtszeit im SWR-Studio Kaiserslautern - und ebenso wie bei den vorherigen Auftritten wird der Erlös der Veranstaltung für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr geht die Spende an den "alt-arm-allein e. V.", der sich vorbildlich für das Wohl unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzt, die Unterstützung benötigen.