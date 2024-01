per Mail teilen

Das SWR Studio Kaiserslautern ist am 11. September Gastgeber der langen Lyriknacht. Die Veranstaltung ist Teil des Literaturfestivals der Stadt.

Die Lyriker Hellmuth Opitz und Frederike Frei gestalten die lange Lyriknacht im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios Kaiserslautern gemeinsam mit der Sopranistin Anna Gütter. Der Abend wird moderiert von Kerstin Bachtler.

Das Literaturfestival der Stadt Kaiserslautern läuft vom 6. bis 14. September.

Eintrittskarten und Anmeldung

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten erforderlich. Einlass zu der Veranstaltung hat nur, wer vollständig geimpft ist (die zweite Impfung muss mindesten 14 Tage zurückliegen), wer von Corona genesen ist oder wer einen Schnelltest mit Zertifikat vorlegen kann, der nicht älter als 24 Stunden ist. Beim Einlass ist die jeweilige Bescheinigung vorzulegen.

Interessierte melden sich bitte im SWR Studio Kaiserslautern, Emmerich-Smola-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, Telefon: 0631/36228-39565 oder per Mail an kaiserslautern@swr.de oder an der Abendkasse.