Am Samstag, 14. Juni 2025, lädt die "Lange Nacht der Kultur" wieder tausende Besucher an über 30 Spielorte in der Innenstadt von Kaiserslautern ein. Im Rahmen dieses vielfältigen Kulturfestivals findet auch im SWR Studio Kaiserslautern ein besonderes Event statt: Die Aufzeichnung eines Live-Podcasts mit der renommierten SWR-Royal-Expertin Annelie Malun.

Erleben Sie die einzige royale Podcast-Produktion der ARD live vor Ort: Annelie Malun, seit über 20 Jahren SWR-Redakteurin und als Royal-Expertin für TV, Radio und Online im Einsatz, gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen der europäischen Königshäuser. Im Gespräch mit Chrissi Karn ordnet sie aktuelle Ereignisse, Titelgeschichten und royale Geschichte fundiert ein – faktenbasiert, kenntnisreich und unterhaltsam. Zu ihren Gästen im Podcast zählten bereits Persönlichkeiten wie Tom Parker Bowles (Sohn von Queen Camilla), das Fürstenpaar zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Royals-Fotograf Chris Jackson und Entertainer Hape Kerkeling. 2023 war Annelie Malun unter anderem zur Gartenparty im Buckingham Palace anlässlich der Krönung von König Charles III. eingeladen und nahm an einem royalen Abendessen bei Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue teil. Seien Sie live dabei, wenn Annelie Malun und Chrissi Karn im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studio Kaiserslautern ihren Podcast aufzeichnen und royale Geschichten lebendig werden lassen. Eintritt:

Mit Eintrittsbändchen zur Langen Nacht der Kultur (berechtigt zum Besuch aller Spielorte). Vorverkauf: An allen Eventim-Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de

Tourist-Information der Stadt Kaiserslautern

mpk, Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern

Pfalztheater Kaiserslautern

Japanischer Garten

Buchhandlung Blaue Blume

Thalia Buchhandlung Weitere Informationen zum Gesamtprogramm der Langen Nacht der Kultur finden Sie im offiziellen Programmheft der Stadt Kaiserslautern . Datum: Samstag, 14. Juni 2025 Beginn: 16:00 Uhr

Einlass: 15:00 Uhr Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

0631 / 36228395 26

kaiserslautern@swr.de

Programm: Live-Aufzeichnung des Podcasts "Annelies Royale Welt" mit Annelie Malun und Chrissi Karn. Fundierte Einblicke hinter die Kulissen europäischer Königshäuser, aktuelle royale Ereignisse, Titelgeschichten und exklusive Gästeberichte. Moderierte Gespräche und spannende royale Geschichten, basierend auf Fakten und langjähriger Expertise. Mitwirkende: Annelie Malun, Royal-Expertin und Moderatorin

Chrissi Karn, Co-Moderator