Klavierkonzert mit Pianist Wolfgang Buchbinder

Das nächste À la carte-Konzert der Deutschen Radio Philharmonie steht an. Dabei wird am 17. November Pianist Rudolf Buchbinder in Kaiserslautern zu hören sein.

Wäre Musik eine Sprache, Rudolf Buchbinder ginge als Poet in die Geschichte ein. Seit Jahrzehnten prägt der österreichische Pianist inzwischen schon das internationale Musikleben, legendär sind seine Interpretationen der Klavierwerke Beethovens. Neben seiner Solistenkarriere ist Buchbinder künstlerischer Leiter des Musik-Festivals Grafenegg. Im zweiten À la carte-Konzert der Deutschen Radio Philharmonie am Donnerstag, 17. November um 13 Uhr im SWR Studio Kaiserslautern wird Rudolf Buchbinder mit dem berührend nordisch-tänzerischen Klavierkonzert Edvard Griegs zu hören sein. Oder, um es mit Griegs Worten zu sagen, mit „Schwarzbrot“ in Kombination mit „Austern und Kaviar“ – norwegische Volksmusik verknüpft mit Kunstmusik. Es moderiert Sabine Fallenstein. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Wer keine Karten bekommen hat: SWR 2 sendet live aus dem Studio Kaiserslautern. Datum: Donnerstag, 17. November 2022 Beginn: 13:00 Uhr

Ort: Emmerich-Smola-Saal

SWR Studio Kaiserslautern Programm: Zweites „À la carte“ Konzert 2022/23 Mitwirkende: Rudolf Buchbinder, Klavier